Viernes caluroso y gris en la zona sur: ¿Cuándo llueve?

Este viernes, cierre del verano, será el último caluroso de la saga. El pronóstico para el fin de semana largo por el Día de la Memoria.

Este viernes, cierre del verano, será el último caluroso de la saga. El pronóstico para el fin de semana largo por el Día de la Memoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada pesada y con cielo cubierto en la zona sur del Conurbano. La temperatura de esta mañana era de 20 grados, pero llegará a los 27 durante la tarde. Se esperan tormentas aisladas para el cierre del viernes, cierre del verano.

Asimismo, el sábado comienza con esa tónica. Se esperan tormentas aisladas por la madrugada, más definidas por la mañana y chaparrones por la tarde, pero mejora a la noche. La temperatura máxima sería de 24 grados.

El reporte del SMN informa que el domingo será el mejor día del fin de semana largo, con motivo por Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, ya que la temperatura máxima se ubica en los 24 grados y el cielo se mostrará ligeramente nublado.

La temperatura máxima será de 21 grados tanto el lunes como el martes, el primer día comienza con cielo cubierto y se va despejando; mientras que el 24 de marzo será un día soleado.