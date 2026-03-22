Milei habló de una “fiebre del oro” y ofreció a Argentina como proveedor energético de Europa

Milei destacó el potencial exportador de los recursos energéticos argentinos y proyectó ventas al exterior por más de 30.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década.

Milei destacó el potencial exportador de los recursos energéticos argentinos y proyectó ventas al exterior por más de 30.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década.

El presidente Javier Milei aseguró que el país atraviesa una “fiebre del oro” y se posiciona como un potencial proveedor energético clave para Europa, al cerrar su agenda oficial en Budapest. Durante su exposición, afirmó que Argentina puede garantizar la seguridad energética del Viejo Continente y se ofreció como un “socio confiable” en el escenario global.

En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el mandatario destacó el potencial exportador de los recursos energéticos argentinos y proyectó ventas al exterior por más de 30.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década. “Soy el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país”, señaló, al tiempo que elogió a Hungría por su postura contra el colectivismo.

En su discurso, Milei repasó las principales medidas de su programa económico y subrayó el ajuste de 15 puntos del PBI aplicado en seis meses. Según afirmó, estas políticas permitieron reducir la pobreza del 57% al 30% y bajar el riesgo país, lo que —sostuvo— atrae inversiones extranjeras. Además, ratificó su objetivo de eliminar la inflación antes del final de su mandato.

Finalmente, el jefe de Estado puso el foco en el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo de Vaca Muerta como pilares de su propuesta energética. “Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes”, concluyó. Tras reunirse con el primer ministro Viktor Orbán, Milei emprendió su regreso a la Argentina, donde arribó este domingo.