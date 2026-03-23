Robo a mano armada en una pizzería de Avellaneda

Tras el robo a la pizzería de Avellaneda, los delincuentes escaparon pero las cámaras permitieron seguir su rastro. Fueron detenidos.

Tras el robo a la pizzería de Avellaneda, los delincuentes escaparon pero las cámaras permitieron seguir su rastro. Fueron detenidos.

Dos delincuentes ingresaron en una pizzería de Avellaneda y bajo amenazas con un arma despojaron a los empleados de dinero y objetos personas. Un seguimiento a partir de las cámaras de seguridad permitió dar con ellos. El arma era de utilería.

El robo al local gastronómico, ubicado en Anatole France al 700 de Avellaneda, tuvo lugar el 12 de marzo pasado. Dos delincuentes ingresaron a la pizzería y se llevaron la recaudación y objetos de los empleados.

Las cámaras de seguridad permitieron a la Policía dar seguimiento a la fuga, por lo que establecieron los domicilios en los que se ocultaban. Los sospechosos tienen 30 y 31 años, y están acusado de “robo agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda”.

Se realizaron cuatro procedimientos, todos en el barrio Nueva Argentina, y secuestraron una réplica de arma de fuego y las prendas que habrían utilizado en el robo. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 y el Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.