Milei participó de la Cumbre Escudos de las Américas convocada por Trump

El presidente Javier Milei participó de la Cumbre Escudos de las Américas, organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

La Cumbre Escudos de las Américas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutralizar la presencia de China en la región. Trump oficializó la creación de una “nueva coalición militar”.

“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó el mandatario estadounidense al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

La cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington hacia México, país al que Trump calificó directamente como el “epicentro de los cárteles”.