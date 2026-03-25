Milei defendió a Adorni y habló de “operetas” tras las denuncias por enriquecimiento ilícito

El presidente Javier Milei respaldó a Manuel Adorni luego de la polémica conferencia en Casa Rosada y cuestionó con dureza a quienes impulsan las acusaciones.

El presidente Javier Milei respaldó a Manuel Adorni luego de la polémica conferencia en Casa Rosada y cuestionó con dureza a quienes impulsan las acusaciones.

El presidente Javier Milei defendió públicamente a Manuel Adorni en medio de las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito. A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un mensaje con tono confrontativo en el que buscó desacreditar las acusaciones y respaldar al vocero, en línea con la estrategia comunicacional del Gobierno.

“La ignorancia es atrevida. Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, escribió Milei, pocas horas después de la conferencia de prensa encabezada por Adorni en Casa Rosada.

Durante su exposición, Adorni intentó despejar dudas sobre su situación patrimonial tras la polémica generada por un viaje a Nueva York en el que participó su esposa, el uso de un avión privado con destino a Punta del Este y la presunta compra de una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese contexto, el funcionario remarcó que su patrimonio fue construido durante más de 25 años en el ámbito privado y que su llegada a la función pública es reciente.

“No tengo nada que esconder”, sostuvo el vocero al inicio de su conferencia, aunque evitó profundizar en detalles vinculados a las investigaciones judiciales en curso, al argumentar que podría interferir en las causas. Además, aprovechó la ocasión para reforzar el discurso oficial sobre austeridad, al asegurar que la actual gestión estableció “la vara ética más alta” y redujo significativamente el gasto público.

En un tono más político, Adorni también apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de haber “vivido del Estado” o de estar vinculados a hechos de corrupción, aunque sin presentar pruebas concretas. La defensa presidencial y la conferencia del vocero se dan en un contexto de creciente tensión política en torno a las denuncias que involucran a funcionarios del Gobierno.