“No tengo nada que esconder”, dijo Adorni al retomar las conferencias de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.
“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, dijo Adorni.
Adorni retomó este miércoles las conferencias de prensa, con el objetivo de retomar la agenda y dejar atrás los cuestionamientos, pero hoy tuvo que dar algunas respuestas que venia negando. Hizo, en este marco, dos aclaraciones a la prensa: “No sos juez, sos periodista” y “Con mi plata hago lo que quiero”.
Negó haber recibido dádivas y aclaró que el viaje a Uruguay lo pagó de su bolsillo. Lo afirmó luego de que trascendiera que eso fue abonado por la productora de Marcelo Grandío, que tiene contrato en TV Pública y que el mismo Adorni firmó.
En un intento de frenar las críticas, Adorni apuntó contra gobiernos anteriores. Sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, concluyó.
Varios ministros, entre ellos Federico Turzenegger (Modernización) y Luis Caputo (Economía), acompañaron a Adorni en la rueda de prensa, y más tarde posteó una foto con ellos bajo la leyenda: “Gran equipo, contra todo. Fin”.
Gran equipo, contra todo. Fin. pic.twitter.com/0nDzAmBbDn— Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026