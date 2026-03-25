“No tengo nada que esconder”, dijo Adorni al retomar las conferencias de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reiteró su defensa por los viajes. Desde hacía semanas que no hablaba en conferencia de prensa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reiteró su defensa por los viajes. Desde hacía semanas que no hablaba en conferencia de prensa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, dijo Adorni.

Adorni retomó este miércoles las conferencias de prensa, con el objetivo de retomar la agenda y dejar atrás los cuestionamientos, pero hoy tuvo que dar algunas respuestas que venia negando. Hizo, en este marco, dos aclaraciones a la prensa: “No sos juez, sos periodista” y “Con mi plata hago lo que quiero”.

Negó haber recibido dádivas y aclaró que el viaje a Uruguay lo pagó de su bolsillo. Lo afirmó luego de que trascendiera que eso fue abonado por la productora de Marcelo Grandío, que tiene contrato en TV Pública y que el mismo Adorni firmó.

En un intento de frenar las críticas, Adorni apuntó contra gobiernos anteriores. Sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, concluyó.

Varios ministros, entre ellos Federico Turzenegger (Modernización) y Luis Caputo (Economía), acompañaron a Adorni en la rueda de prensa, y más tarde posteó una foto con ellos bajo la leyenda: “Gran equipo, contra todo. Fin”.