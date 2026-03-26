Privatización de Intercargo: El Gobierno fijó un precio base de US$45 millones para la licitación

La privatización de Intercargo fue oficializada este jueves con la publicación en el Boletín Oficial. El proceso contempla la venta total de la empresa estatal y un esquema de licitación internacional para atraer operadores aeroportuarios.

La privatización de Intercargo fue oficializada este jueves con la publicación en el Boletín Oficial. El proceso contempla la venta total de la empresa estatal y un esquema de licitación internacional para atraer operadores aeroportuarios.

El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Intercargo al oficializar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional mediante la Resolución 282/2026. La medida fija un precio base de US$45.120.000 para la venta del 100% del paquete accionario de la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país.

La operación contempla la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, equivalentes a la totalidad del capital social de Intercargo. Enmarcada en la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, la iniciativa busca traspasar completamente la compañía al sector privado, sin mantener participación estatal ni implementar programas de propiedad participada para los trabajadores.

El proceso se desarrollará bajo un mecanismo de “Etapa Múltiple”, con el objetivo de garantizar transparencia y captar inversores con experiencia en el sector aeroportuario. El precio base fue determinado a partir de una tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Además, se establecieron exigentes requisitos financieros para los oferentes, incluyendo índices mínimos de solvencia y liquidez, así como la acreditación de fondos para garantizar la operación durante los primeros meses.

En cuanto al cronograma, los interesados podrán realizar consultas hasta el 27 de abril, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 7 de mayo a las 9:30, con apertura de sobres ese mismo día. El pliego también establece un período de transición de 180 días para asegurar la continuidad del servicio en todas las terminales y fija restricciones para evitar la integración vertical en el mercado aerocomercial. La supervisión del proceso estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Transporte, con difusión internacional a través del portal del Banco Mundial para atraer operadores globales.