Becas Progresar 2026: abren la inscripción, montos, requisitos y fechas clave

Las Becas Progresar 2026 otorgarán $35.000 mensuales para todas sus líneas, sin actualización respecto al año anterior. El pago se realizará mediante una cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el estudiante al momento de la inscripción.

Las Becas Progresar 2026 otorgarán $35.000 mensuales para todas sus líneas, sin actualización respecto al año anterior. El pago se realizará mediante una cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el estudiante al momento de la inscripción.

El Gobierno nacional habilitó la inscripción a las Becas Progresar 2026, confirmó el calendario de inscripción para cada línea del programa y ratificó el monto mensual que percibirán los beneficiarios. La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Las Becas Progresar 2026 tendrán distintas etapas de inscripción según el nivel educativo. Para la finalización de la educación obligatoria, el período será del 27 de marzo al 24 de abril. En tanto, para educación superior y Progresar Enfermería, la inscripción se extenderá del 6 al 30 de abril. Por último, la línea de Formación Profesional permanecerá abierta desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre, permitiendo un acceso escalonado a lo largo del año.

En cuanto al monto, las Becas Progresar 2026 otorgarán $35.000 mensuales para todas sus líneas, sin actualización respecto al año anterior. El pago se realizará mediante una cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el estudiante al momento de la inscripción. Para acceder, los aspirantes deberán ser argentinos o contar con residencia legal de al menos dos años, tener DNI vigente, acreditar condición de alumno regular y cumplir con los límites de edad —entre 16 y 24 años en la mayoría de los casos— y de ingresos familiares, que no deben superar tres salarios mínimos.

Como novedad, el programa incorpora nuevas condiciones para estudiantes del último año del secundario, quienes deberán completar un curso de orientación vocacional y laboral para mantener el beneficio. Con estos cambios, las Becas Progresar 2026 buscan reforzar su rol como herramienta de inclusión educativa, combinando asistencia económica con exigencias académicas para garantizar la continuidad de los estudios y mejorar la inserción laboral de los jóvenes.