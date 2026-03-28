Alerta por tormentas en la zona sur para el comienzo del fin de semana

El alerta del Servicio Meteorológico advierte que se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El alerta del Servicio Meteorológico advierte que se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para esta mañana, en la zona sur del Conurbano, pero el calor no cede y podría seguir en ascenso. ¿Cómo sigue el tiempo el fin de semana?

El reporte anuncia tormentas fuertes por la mañana. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos”, indica el organismo.

Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, apunta el reporte del SMN.

Por la tarde, en tanto, se esperan tormentas y ya no habría peligro de precipitaciones por la noche, mientras que la temperatura se moverá entre los 20 y los 27 grados este sábado, último de marzo.

Tormentas aisladas y chaparrones, indica el pronóstico para el domingo 30, en la zona sur del Conurbano. Una vez más, sube la temperatura hasta alcanzar los 30 grados, pero no descartan que la sensación térmica sea superior. No hay peligro por la tarde y la noche.