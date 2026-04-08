Imagen de Javier Milei: El rechazo a su gestión llegó al 65% y marcó su peor registro en seis meses

El relevamiento confirma la continuidad de una tendencia negativa en la opinión pública, en un contexto atravesado por conflictos políticos y cuestionamientos a funcionarios del oficialismo.

El relevamiento confirma la continuidad de una tendencia negativa en la opinión pública, en un contexto atravesado por conflictos políticos y cuestionamientos a funcionarios del oficialismo.

La desaprobación Javier Milei alcanzó en abril el 65%, el nivel más alto en los últimos seis meses, según un informe reciente que refleja un escenario cada vez más adverso para el Presidente. El relevamiento confirma la continuidad de una tendencia negativa en la opinión pública, en un contexto atravesado por conflictos políticos y cuestionamientos a funcionarios del oficialismo.

El estudio fue elaborado por la consultora Zuban Córdoba durante los primeros días del mes y expone un deterioro sostenido en la imagen del Gobierno. El jefe de Estado se ve además impactado por escándalos y denuncias, entre ellas las vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las críticas por los millonarios créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas.

La curva de desaprobación muestra un crecimiento constante en lo que va del año: pasó de 49,6% en diciembre a 52,3% en febrero, luego a 58,7% en marzo y finalmente al 65% en abril. En sentido inverso, la aprobación de la gestión cayó de 48,8% a 45,6%, luego a 35,4% y actualmente se ubica en 33,9%, evidenciando un cambio marcado en la percepción social.

En paralelo, el 63,6% de los encuestados consideró que el país va en una dirección incorrecta bajo la conducción de Milei, mientras que un 28% evaluó el rumbo como correcto y un 8,1% manifestó no saber. A nivel económico, el 55% aseguró que su situación personal empeoró en el último año, y un 22% identificó como principal problema la dificultad para llegar a fin de mes y afrontar deudas.