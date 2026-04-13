Cursos y talleres en los barrios de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos y talleres gratuitos que se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y José Mármol, con el objetivo de brindar herramientas de capacitación, promover el bienestar y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

En este sentido, las personas interesadas podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14, a cada uno de los centros, presentando DNI y fotocopia para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.

En el CIC de Burzaco, ubicado en Alsina esquina Martín Fierro, junto al CAPS 13, se dictará el curso de Técnica de Masaje I, una propuesta orientada a incorporar herramientas prácticas, mejorar el bienestar y generar salidas laborales. La capacitación comenzará el 14 de abril y contará con dos turnos: por la mañana, de 10.30 a 12.30, y por la tarde, de 13 a 15. La inscripción se realizará del 7 al 11 de abril y la cursada tendrá una duración de dos meses.

Asimismo, se brindará el curso de Lengua de Señas Nivel 1, que iniciará el 22 de abril, con clases de 16.30 a 18 y la duración será de cuatro meses.

Por otra parte, en el CIC de Don Orione, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, junto al CAPS 12, se ofrecerán clases de yoga, que comenzarán el 14 de abril y se dictarán los martes de 10 a 11.

En tanto, el CIC de Malvinas Argentinas, Pasteur esquina Lapacho, ofrecerá el taller de Velas II, un espacio creativo para aprender y emprender. La cursada se desarrollará los martes de 10 a 12, a partir del 14 de abril, con una duración de un mes.

Además, en dicha sede se dictará el curso de Jabones Artesanales, que comenzará el 15 de abril y se llevará adelante los miércoles de 10 a 12.

Finalmente, en el CIC de José Mármol, ubicado en Frías 4196 esquina San Luis, junto al CAPS 4, se brindará el taller de Teatro Infantil. Las clases comenzarán el 15 de abril y se dictarán los miércoles de 15.30 a 17, La inscripción es gratuita, presencial, de lunes a viernes de 9 a 14 y la duración será de un cuatrimestre.