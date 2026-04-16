Milei compartió otro video con burlas a dirigentes políticos y perdiodistas

El presidente Javier Milei nuevamente compartió en sus redes sociales un video animado en el que distintos dirigentes políticos y periodistas son representados como animales, en una pieza que incluye críticas y burlas a distintas personas del ámbito político y del periodismo nacional.

El material, difundido en su cuenta de Instagram y realizado por un usuario libertario, presenta un recorrido de su trayectoria política y posiciona a Milei como un león, tal como el se representa, mientras caricaturiza a otras figuras públicas con distintas figuras animales.

Entre las representaciones más destacadas aparece Cristina Fernández de Kirchner, retratada como un mono durante un acto en una supuesta Escuela Justicialista Néstor Kirchner, donde cuestiona el discurso del Presidente ante un auditorio donde todos son simios que reaccionan con aplausos y vítores.

Otro de los personajes es el diputado Ricardo López Murphy, representado como un bulldog, que repite una frase crítica hacia Milei utilizada durante la campaña electoral cuando afirmó que era un “fenómeno barrial” y que no habia que darle importancia.

El video no fue creado por el presidente, sino que es de un usuario de TikTok llamado “LiberalDeMilei” que presuntamente fue quien realizó la labor que fue del agrado de Milei quien lo reposteó.

También se incluye a un periodista con forma de tiburón, similar al economista Carlos Melconian, quien en la animación critica la política económica del oficialismo con frases que remiten a sus intervenciones públicas.

La secuencia continúa con un lagarto y un mandril que aluden a Horacio Rodríguez Larreta y al periodista Marcelo Longobardi, quienes aparecen en un programa de televisión recordando declaraciones polémicas del actual Presidente.

En otro tramo del video, correspondiente al debate presidencial de 2023, se muestra a Myriam Bregman como una gata que cuestiona a Milei, mientras el mandatario es nuevamente representado como un león en una pantalla dividida.

Hacia el cierre, la animación incluye a Patricia Bullrich como un pato que expresa su apoyo al actual jefe de Estado y su abrazo durante un programa de televisión, y a Sergio Massa como un tigre durante el debate electoral.

El video concluye con una escena en la que Milei aparece triunfante frente a sus votantes, en una representación de su narrativa política y fiel a su estilo de agitar a sus seguidores a través de redes sociales.