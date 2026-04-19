Milei afirmó en Israel que Argentina y el país hebreo comparten “los mismos valores” y profundizan su alianza

También recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

También recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

El presidente Javier Milei aseguró que Argentina e Israel son “dos naciones unidas por los mismos valores”, durante la conferencia conjunta que encabezó con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita oficial al país de Medio Oriente.

En esa línea, el mandatario argentino sostuvo que el vínculo bilateral se encuentra “fortalecido” y destacó que ambas administraciones trabajan en conjunto para avanzar hacia “un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero”. “El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel”, expresó Milei durante su exposición.

Asimismo, el Presidente hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. También recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

Por último, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan” y cerró con un mensaje político: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”. La visita se produce en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.