Las jubiladas que le prestaron 200.000 dólares a Adorni se presentaron en Comodoro Py

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentaron este miércoles en Comodoro Py. Le prestaron 200.000 dólares a Manuel Adorni para las compra de una propiedad.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentaron este miércoles en Comodoro Py. Le prestaron 200.000 dólares a Manuel Adorni para las compra de una propiedad.

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.