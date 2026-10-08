La CGT vuelve a marchar en defensa de la industria nacional

La central obrera se movilizará este jueves hacia el ex Ministerio de Industria bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta será desde las 15 en el microcentro porteño.

La central obrera se movilizará este jueves hacia el ex Ministerio de Industria bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta será desde las 15 en el microcentro porteño.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) volverá a movilizarse este jueves en defensa de la industria nacional y en reclamo por la producción, el empleo y el desarrollo. La concentración será desde las 15 en Diagonal Sur y Perú, desde donde los sindicatos se trasladarán hasta el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro porteño.

La protesta tendrá como lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. Desde la central obrera sostuvieron que la industria no representa solamente producción, sino también “trabajo, soberanía y futuro”, y cuestionaron el impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei sobre el entramado productivo y el empleo.

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, planteó que el Gobierno debe permitir la importación sin afectar la capacidad de producir y generar trabajo en el país. Además, reclamó una reforma impositiva que reduzca la carga sobre la producción y el trabajo y señaló las diferencias de costos y condiciones laborales entre la Argentina y otros países.

La movilización forma parte del plan de lucha de la central sindical, que por ahora descartó convocar a un nuevo paro general. La CGT también confirmó que acompañará la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, junto con las dos CTA y gremios universitarios.