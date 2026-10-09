El dólar mayorista cerró la semana en $1.517 y registró una leve suba

El dólar mayorista terminó la semana en $1.517 para la venta, mientras que las cotizaciones financieras y el mercado informal mostraron movimientos moderados. El tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable en el Banco Nación.

El dólar mayorista terminó la semana en $1.517 para la venta, mientras que las cotizaciones financieras y el mercado informal mostraron movimientos moderados. El tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable en el Banco Nación.

El dólar mayorista cerró este viernes en $1.517 para la venta y $1.508 para la compra, en una jornada marcada por una leve variación en el mercado cambiario argentino. La cotización se mantuvo por debajo de los valores registrados al comienzo de la semana.

En el segmento minorista, el dólar oficial se ofreció a $1.540 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto del cierre anterior. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.540 para la venta y $1.520 para la compra, con valores similares a los de la cotización oficial.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en torno a los $1.540, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de los $1.608. Estas cotizaciones reflejaron un comportamiento dispar durante la última rueda de la semana.

El cierre cambiario se produjo en una jornada positiva para los mercados financieros, con avances en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y una baja del riesgo país. En ese contexto, el dólar mayorista terminó la semana con movimientos moderados, mientras los inversores siguieron de cerca la evolución de las distintas cotizaciones.