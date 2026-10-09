Viernes inestable, antesala del fin de semana largo

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana largo. Comienzo inestable.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este viernes y el fin de semana largo. Comienzo inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que este viernes, antesala del fin de semana largo, se presenta inestable en la zona sur del Conurbano.

Este viernes se presenta con cielo cubierto y lloviznas durante la mañana y la tarde. Por la noche pueden registrarse lluvias aisladas. La temperatura se moverá entre los 12 y los 15 grados.

Asimismo, el sábado continúa el mal tiempo. Será a la inversa, la jornada comienza con lluvias aisladas que se convierten en llovizna por la tarde. La noche estaría a salvo. La máxima será de 17 grados.

El organismo indica que el domingo se presentará con una temperatura mínima de 11 grados y la máxima se ubica en 18. Cielo mayormente nublado.

Recién el lunes, último día del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, se podrá ver el sol en la zona sur del Conurbano. La marca térmica será de 17 grados.