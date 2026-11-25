Cinco personas fueron detenidas en una serie de allanamientos en distintos puntos del distrito de Avellaneda. Tenían armas y drogas.

Cinco personas fueron detenidas en una serie de allanamientos en distintos puntos del distrito de Avellaneda. Tenían armas y drogas.

La Policía de la provincia de Buenos Aires ejecutó en las últimas horas una serie de allanamientos en el centro de Avellaneda, Piñeyro, Dock Sud y Sarandí por venta de droga. Cinco personas fueron detenidas, mientras que secuestraron más de 800 dosis de cocaína y marihuana. Tenían armas de fuego.

Los allanamientos se concretaron dos en la avenida Hipólito Yrigoyen al 100 (Avellaneda), otros dos al 500 (Piñeyro), un quinto en Alem y Quiroga (Dock Sud), mientras que el sexto ocurrió en Morse, entre Escalada y Agrelo (Sarandí).

A partir de los procedimientos, detuvieron a cinco personas, cuatro varones y una mujer, mientras que secuestraron armas de fuego (una pistola calibre .380 y dos revólveres calibre .22 y .32), 794 dosis de cocaína y 51 de marihuana, además de balanzas de precisión y elementos de corte.

Están acusados de “portación ilegal de arma y munición de guerra en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de uso civil”, causa que está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 e interviene el Juzgado de Garantías 1 de Avellaneda-Lanús.