Denuncian abuso en un jardín de Villa Centenario

La madre de una nena de 4 años que asiste al jardín 945 de Lomas de Zamora aseguró que fue abusada en la institución. La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de Delia Recalde.

“Le bajaba el pantalón, la bombachita y la empezaba a manosear”. Fue el relato de Gisella, mamá denunciante, dando cuenta de los dichos de su pequeña hija (4). Entre lágrimas y muy nerviosa, dialogó con los medios apostados en la puerta del jardín, y contó: “Mi hija no puede hacer pis. Me dice que le duele ahí”.

Advirtió que a la chiquita “le da terror” ir al jardín. Al ser consultada por el relato de la menor, precisó que “la nena lo dibujó”. Explicó que si bien no sabe de otros casos, “hay nenas que no quieren entrar al jardín”.

El portero de la institución, ubicada en Manuela Pedraza y Soldado Brito de Villa Centenario, fue separado provisoriamente de su cargo. Se acercó a la escuela para dialogar con los medios y comentó que no tiene apodos, aludiendo a que la madre denunciante habla de “Jambo” y “Jamba”, como nombres vertidos por la nena.

“El acusado es un masculino y el único masculino soy yo. Tengo entendido que la madre denunciante no da nombres, da apodos que no existen. Mi tarea es limpiar, no reparto vianda”, planteó, dejando en claro que no tiene contacto con los chicos y chicas que asisten a la institución. “En caso de que sea real, el hecho pudo haber ocurrido afuera del jardín. Estoy a disposición (de la Justicia)”, aclaró.

La denuncia señala que el hecho habría tenido lugar el 17 de octubre en la institución de Villa Centenario. La menor señala que hay un “monstruo” que “le tapaba la boca para que no llore y abusaba” de ella. Apunta que son 14 los chicos involucrados, pero hay una sola denuncia.