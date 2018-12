Los Pumas 7S concluyeron la segunda jornada sin triunfos

El seleccionado argentino de rugby Seven cayó en los dos compromisos que disputó en el final del Circuito Mundial en Dubai.

Los Pumas 7S concluyeron su participación en el Circuito Mundial de Dubai tras caer ante Australia 38-0, y ante Fiji 31-24, por los cuartos de final de la Copa de Oro y la semifinal de la Copa de Plata, respectivamente.

Con estos resultados, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora finalizó su participación en la jornada disputada en el continente asiático, y ahora emprenderá vuelo a Sudáfrica, donde disputará la siguiente etapa del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo.

Los encuentros

Luego de conseguir dos triunfos en la etapa inicial que lo depositaron en los Cuartos de Final de la Copa de Oro, el combinado nacional se enfrentó ante Australia. El conjunto de Oceanía, que abrió rápido el marcador, dominó durante todo el encuentro, teniendo un parcial de 21-0. Sin perder el ritmo, el partido concluyó con un claro 38-0 a favor de los Wallabies.

Con la derrota, el equipo de Gómez Cora pasó a jugar la semifinal de la Copa de Plata. Esta vez, se topó ante Fiji. El encuentro comenzó con el try de Marcos Maroni (uno de los tryman del torneo), aunque el rival rápidamente dio vuelta el resultado parcial.

Con el correr de los minutos, a pesar de los tries de Moroni, nuevamente, y de Luciano González, el combinado isleño mostró una mejor imagen y supo aprovechar los errores de Argentina en los distintos tramos del partido. De esta manera, el conjunto oceánico se impuso 31-24 sobre Los Pumas, que se quedaron sin medalla.

“El balance no es el mejor”

Santiago Álvarez Fourcade habló luego de concluír la participación de Argentina en Dubai y realizó un análisis de lo que fue la performance del equipo. “Tuvimos un primer día mejor que el segundo. Contra Australia no tuvimos la pelota, no hicimos pie y no pudimos desplegar nuestro juego. Con Fiji mejoramos, tuvimos la pelota, pero es un equipo que desordena bastante. Nosotros caímos en ese juego y nos complicó mucho”, indicó el jugador surgido en CASI.

Lo que se viene

Finalizado el Circuito Mundial en Dubai, la próxima edición se disputará, el 8 y 9 de diciembre, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí, el Seven argentino buscará mejorar la imagen de este fin de semana cuando comparta el Grupo B junto a Estados Unidos, Japón y España.

En tanto, el resto de la competencia estará integrada Nueva Zelanda, Sudáfrica, Samoa y Zimbabue, en el Grupo A. Inglaterra, Fiji, Francia y Kenia compartirán el Grupo C. Y finalmente, el D tendrá a Australia, Escocia, Canadá y Gales.