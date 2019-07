El Concejo de Lomas expresó “preocupación” por el acuerdo Mercosur-UE

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora tuvo este miércoles una nueva sesión ordinaria en la que el bloque oficialista logró sancionar un proyecto para expresar “preocupación” por el acuerdo de libre comercio anunciado entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Mercosur cerró un histórico acuerdo con la Unión Europea Desde el oficialismo advierten que el tratado es “producto de una negociación realizada a espaldas de los argentinos y sin participación de los sectores trabajadores, productivos e industriales que se verían afectados por su implementación”. También cuestionan “la utilización de la política exterior argentina con fines cortoplacistas y electorales” y exigen al “Gobierno Nacional que informe acerca de las evaluaciones de riesgos e impactos que sustentarían la entrada en vigencia del acuerdo”. “Nos va a llevar a una Argentina con menos producción”, alertó el concejal por el PJ y dirigente del Movimiento Evita, Alvaro Llambi, quien también consideró que el acuerdo refleja “una política colonial” por parte del Gobierno.

El concejal y titular de la CGT Regional, Sergio Oyhamburú, se manifestó en la misma sintonía y sostuvo que “hay falta de transparencia en el acuerdo”.

En la misma línea se expresaron desde el Frente Renovador. “Nos preocupa que no haya transparencia, no apoya las pymes, no saben las consecuencias que trae esto para el trabajador. El acuerdo representa la flexibilidad laboral y sirve para dar empleo en Europa”, cuestionó el edil Ramiro Trezza.

Cambiemos

Desde el bloque Cambiemos también presentaron proyectos vinculados con el acuerdo aunque con el objetivo de manifestar su beneplácito. No obstante, fueron desestimados por el resto del Cuerpo.

“El acuerdo es positivo”, evaluó el presidente del bloque macrista, Diego Cordera, durante el debate en el recinto al destacar la apertura de mercados promovida por el Gobierno.