“Insaurralde sostuvo el entramado social pese al avasallamiento de Nación”, destacó Vilar

Tras la elección general de este domingo, en la cual el Frente de Todos se impuso en Lomas de Zamora con el 58,67 por ciento de los votos (con el 95,22 por ciento de las mesas escrutadas), la concejal y diputada nacional electa Daniela Vilar celebró los resultados y subrayó que en estos cuatro años, Martín Insaurralde “sostuvo el entramado social pese al avasallamiento por parte de Nación”.

En diálogo con Info Región, la edil aseguró que sintió “una alegría inmensa” al ver a “un pueblo despierto, activo, que valora la democracia y que la cuida” y que expresó con el voto “que el neoliberalismo y sus políticas económicas tan perversas, que excluyen y generan tanta inequidad, no son las que quieren para nuestra argentina”.

“Nos llena de felicidad esta contundente expresión de nuestro pueblo que decidió apoyar a Martín, quien en estos cuatro años sostuvo el entramado social en nuestro distrito pese al avasallamiento de derechos tanto de Nación como de Provincia”, expresó.

El futuro

La diputada electa hizo referencia al país que recibirá el Gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre y puntualizó que se lo saca adelante “de la misma forma que lo hizo en el 2003 Néstor Kirchner”.

“Tenemos la tranquilidad de que el presidente electo de nuestro país es un hombre que ya estuvo una vez en la reconstrucción de la patria junto Néstor y Cristina y sabemos que Axel Kicillof fue parte de ese gabinete y que Martín, desde Lomas, apoyó ese proceso”, añadió.

En cuanto a los resultados finales y la victoria de el Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, aseguró que no le sorprendió, ya que habían visto “la voluntad de pueblo en las PASO”.

“También vimos en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica que cerraba, en cada comedor donde los pibes iban no tenían para comer, que este modelo no va más. El neoliberalismo no es una poción para el pueblo, las barriadas y la gente que vive en el conurbano. No sorprende para nada esta elección”, concluyó.