Inauguraron el “Paseo Anahí Benítez” en la plaza Grigera

Anahí Benítez tenía 16 años cuando en julio del 2017 se fue de su casa a caminar y no volvió. Seis días después, su cuerpo fue hallado sin vida en la Reserva Santa Catalina. A modo de homenaje y a más de dos años del hecho que conmocionó a la Región, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora creó el “Paseo Anahí Benítez”, que fue inaugurado esta tarde en la plaza Victorio Grigera junto a distintos concejales y la familia de la joven.

“Esto significa mucho porque es un lugar para recordarla a ella, en el lugar que tanto le gustaba estar”, valoró Silvia Pérez Vilor, la madre de la víctima quien también aseguró que su hija “amaba los árboles viejos como el que ahora está junto a su placa”.

El banco donde fue colocada la placa se encuentra en un rincón de la plaza, ubicado en la esquina de Manuel Castro y Portela. La postal que se puede apreciar es un espacio rodeado de plantas, flores y un gran árbol que recubre el banco rojo colocado tiempo atrás para honrar a todas las víctimas por violencia de género.

“Yo siempre tuve el espíritu de que fueran recordadas todas las víctimas, sobre todo las que no tienen justicia hasta ahora, para que esto no pase mas y para que nos acordemos lo que no tiene que pasar más. Lo considero muy importante y le agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible”, agradeció Pérez Vilor en diálogo con Info Región.

Por su parte, la concejal por Cambiemos e impulsora de la ordenanza, Silvia Sierra, aseguró que el paseo “era una deuda que se tenía con la familia por todo lo que ellos pasaron”. “Anahí era una vecina lomense y siempre vamos a estar en deuda porque el Estado no pudo hacer más, entonces, para nosotros era muy importante esta ordenanza”, remarcó.

El cuerpo estaba semienterrado y según la autopsia, presentaba signos de abuso sexual. La joven murió por asfixia y el crimen se habría perpetrado unas 24 ó 48 horas previas al hallazgo.

Por el hecho hay dos detenidos, Marcos Bazán y Marcelo Villalba y ambos serán juzgados el próximo 18 de febrero de 2020, en los Tribunales de Lomas de Zamora.