Macri se despidió por cadena nacional con una defensa de su gestión

No obstante, destacó: “Es la primera vez que un Gobierno no peronista y con minoría en ambas cámaras está terminando su mandato y esto no es un logro del Gobierno, es un logro de todos los argentinos”.

También resaltó que su gobierno deja “un Estado en el que es más difícil robar la plata de los argentinos”.

“Los argentinos sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado, en parte porque el Estado no se controlaba a sí mismo. Después de cuatro años de reformas, dejamos un Estado en el que es mucho más difícil robarle la plata a los argentinos, siempre habrá pillos y ladrones, en todos los gobiernos, pero el Estado tiene que asegurarse de que dejen las huellas marcadas y poder atraparlos”, subrayó.