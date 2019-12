Los Pumas 7S vencieron a Canadá en su debut en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s no pasaron sobresaltos ante Canadá y vencieron por 33-21, en la apertura de la segunda etapa del Circuito Mundial que se disputa en Ciudad del Cabo. Este sábado cerrará la fase de grupos cuando se mida ante Gales y Nueva Zelanda.

Los comandados por Santiago Gómez Cora arrancaron con el pie derecho su travesía en la ciudad sudafricana, con la ilusión de alcanzar nuevamente la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Oro. En cuanto a la nómina de jugadores, se encontró dentro de los suplentes el back formado en Pucará Felipe Del Mestre.

El partido

Ya desde el comienzo, el seleccionado nacional tomó la delantera con un gran try de Franco Sábato, convertido por Santiago Mare. Canadá no tardó en empatar el partido por medio de Connor Braid, aunque minutos antes del descanso Germán Schulz volvió a poner a Los Pumas 7s en la delantera por 12-7 .

En el segundo tiempo, Argentina fue demoledor en sus ataques. Sábato anotó segundo try para su cuenta personal, y luego fue Fernando Luna quien hizo lo propio para marcar el 26-7. Fernando Ulloa, en tanto, concretó la última llegada para el seleccionado.

El canadiense Theo Sauder convirtió los últimos dos tries sobre el final del partido para que el rival descuente en el marcador. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para más y el Seven nacional cerró con una victoria por 33-21.

Lo que sigue

Los Pumas 7s continuarán este sábado su andar en el Circuito Mundial cuando enfrenten a Gales desde las 7:45 y a Nueva Zelanda a las 14:05. El seleccionado apostará a clasificar a los cuartos de final de la Copa de Oro, como en la primera instancia en Dubai, donde quedó eliminado ante Sudáfrica.