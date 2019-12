Para Lavandeira, “Depetri no hará nada por Lanús”

“Sinceramente, me asombró su designación”, reconoció la edil en diálogo con Info Región y aseguró que no considera “factible que Depetri haga algo para Lanús”. “No seamos inocentes. Perdió la intendencia y no le hará la vida fácil al ganador”, disparó.

“Año duro”

Lavandeira, por otra parte, analizó el nuevo escenario en el Concejo en el que el oficialismo tiene minoría con respecto a los opositores y valoró que “el Frente Renovador demostró que tiene disposición para apuntar a lo mejor para los vecinos y eso quedó en evidencia desde el primer día, cuando interpretó que para tener gobernabilidad el Ejecutivo necesitaba tener la Presidencia del Concejo”.