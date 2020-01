Turismo estancado: muchas consultas, pocas ventas

Llegó el 2020 y con él las anheladas vacaciones de verano para descansar, reponer energías y ¿viajar? No en todos los casos, ya que tomarse unos días lejos del hogar se ha vuelto un privilegio que pocos pueden afrontar. Desde distintas agencias turísticas de la Región advirtieron que hubo “muchas consultas y pocas ventas”, al tiempo que avizoran que el panorama para esta temporada “es complicado”.

Desde la agencia “Los luises Tour” de Monte Grande aseguraron que a pesar de los paquetes económicos que ofrecen la situación “está cada vez peor”. “Tenemos paquetes muy económicos, por ejemplo, tenemos 6 días 5 noches con todo incluido a Mar del Plata por 14.000 pesos, es muy económico pero así y todo la gente no puede acceder”, lamentaron desde la agencia.

En este marco, advirtieron que hubo “muchas consultas y pocas ventas”, y aseguraron que “año a año la situación es más complicada”. “No hay repunte, se consulta mucho pero no hay definiciones por viajar, año a año fue bajando pero este año se murió mal. Esperamos que la cosa cambie porque sino estamos muy complicados”, admiten.

Otra agencia turística consultada por este medio fue “Lomas Turismo”, de Lomas de Zamora. En este caso señalaron que aunque durante el año “las ventas fueron buenas” mientras que las expectativas para el verano “son de bajas a muy malas”. Según la administración del lugar, las ventas de la temporada de verano 2020 se verán “complicadas” a raíz del “impuesto turismo” que anunció el gobierno nacional y que implica el impuesto de un 30 por ciento para el valor de los viajes al exterior.

“En nuestra agencia se suele elegir Brasil, Estados Unidos, Europa, El Caribe y si bien se vendió un montón para enero, no sabemos qué va a pasar después con las medidas que implementaron”, explicaron.

Desde “Turismo Echarren” -también de Lomas de Zamora- aseguraron que las ventas que hubo fueron para enero y de manera “muy anticipada”. “La realidad es que la venta de la temporada 2020 se hizo con muchísima anticipación y solo para el mes de enero, ahora lo que se vende es turismo nacional”, indicaron desde la agencia.

A su vez manifestaron que “el panorama no es muy alentador porque aunque la gente quiera viajar, no puede”. “De temporada nos queda solo enero, febrero va a ser bajo y marzo más, pero siempre estamos hablando de gente que antes se podía ir a Brasil y ahora se va a la costa argentina porque también tenes un rango de gente que antes viajaba y que ya no se puede ir a ningún lado”, señalaron en diálogo con Info Región.