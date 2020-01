Vecinos de Temperley pidieron seguridad

Bajo el lema de “basta de motochorros”, vecinos de Temperley, Villa Galicia y barrio La Perla se manifestaron este viernes en el cruce de las avenidas Eva Perón (ex Pasco) y Almirante Brown para exigir mayor seguridad. “No queremos que nos roben y nos sigan cazando con las motos, no se puede vivir así, esto no es vida”, advirtieron vecinos a Info Región.

Alrededor de las 20.30 del viernes, decenas de vecinos comenzaron a agruparse en la estación de servicio ubicada en Eva Perón y Almirante Brown. Con carteles, pancartas y cantos exigieron durante casi dos horas que las calles de Lomas de Zamora “vuelvan a ser seguras”.

“Hace tres años que estamos trabajando entre vecinos para exigir seguridad. Tenemos un grupo de whatsapp, una herramienta para ayudarnos y contar los hechos que acontecen en el barrio, pero también hacemos reuniones, hablamos con los jefes de calle y todo lo que sea necesario”, relató Rossana a Info Región. Advirtió que en los últimos años, los hechos de seguridad se incrementaron de una manera “abismal”.

Según señalaron, la convocatoria fue para “visibilizar” la problemática. “No queremos que nos roben y nos sigan cazando con las motos, no se puede vivir así, no es vida”, lamentaron. “Esto fue para visibilizar, pedir más seguridad y para darnos un abrazo entre vecinos”, plantearon.

Durante la manifestación se acercaron agentes del Centro de Protección Urbana para asegurarles a los vecinos que estarán a su disposición. Según precisaron los vecinos consultados, los efectivos se comprometieron a realizar un operativo especial durante enero ante las denuncias de aumento de robos en la zona.