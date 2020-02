Trezza acusó a Edesur de engañar a los vecinos y pide la municipalización

El concejal lomense por el Frente Renovador Ramiro Trezza criticó duramente a Edesur y pidió “municipalizar” el servicio eléctrico debido a los cortes de luz que se produjeron en la región. “Edesur no realiza ningún tendido eléctrico, y el municipio tiene la capacidad de llevar a cabo las obras correspondientes”.

“El proyecto de municipalización del servicio lo presenté en 2018 en el Concejo Deliberante, Edesur ya cumplió un ciclo, que fue pésimo para todos los usuarios pero muy fructíferos para ellos ya que han girado muchísimas ganancias y no han dejado obras”, disparó el concejal en diálogo con Info Región, y precisó que actualmente en el distrito “hay un sistema obsoleto de cables y transformadores viejos que, ante una mínima situación de calor, o incluso en invierno, explotan y miles de usuarios se quedan sin luz”.

Trezza criticó duramente a la empresa al señalar que “en los últimos cuatro años ha engañado a los usuarios al plantearles que debían pagar un fuerte aumento del costo de la energía a cambio de una mejora en la provisión del servicio eléctrico. Pero quedó demostrado que todo fue en vano porque sigue habiendo cortes de luz”.

Al ser consultado por la propuesta que presentó en febrero de 2018 para que el municipio realice la actualización del tendido eléctrico y se encargue de la distribución, el edil indicó que “en los asentamientos de Lomas de Zamora, Edesur no hace los tendidos de cables y eso es algo que el municipio tiene capcidad de hacer”. Para Trezza, la tarea que no lleva a cabo la empresa se podría concretar “a través de una cooperativa” que no sólo brindaría el servicio sino que daría una “pronta respuestas ante algún reclamo vecinal”, algo que contrasta con la actitud de Edesur, que -según el concejal- “atiende a los afectados mediante una máquina”.

“Se esta empezando a hacer todo el recorrido (administrativo), tenemos varias presentaciones ante el ENRE que no han sido contestadas durante la gestión anterior”, reveló el edil, y anticipó que van a “comenzar nuevamente a llevar el pedido de municipalización a los distintos ámbitos” institucionales.

Trezza consideró además que “Edesur está matando a los vecinos” y relató que “hay abuelos que viven edificios y cuando se quedan sin luz se ven imposibilitados de bajar y a la vez se quedan sin suministro de agua”. También precisó que “en barrios populares en invierno la calefacción se cosigue con artefactos eléctricos” de alto consumo, lo que “también produce cortes” de suministro. “Esto trae como consecuencia problemas de salud como bronquilitis en los más pequeños y en algunos casos incluso los lleva a la muerte”, alertó.