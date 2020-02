Nueva campaña solidaria por Mica

Micaela Favio Forlese tiene 11 años y a sus 10 meses de vida fue diagnosticada de encefalopatía crónica no evolutiva y síndrome de West. Viajó en tres oportunidades a China y las mejoras fueron “muy importantes”, pero ahora necesita un nuevo tratamiento y su familia recurre a la solidaridad de la gente para afrontar el gasto.

Bajo la consigna de “Mica va por más”, Karina y Enrique, los padres de la nena, realizan una colecta para alcanzar la suma de 121.000 pesos, que es el valor total del tratamiento de rehabilitación que debe afrontar la pequeña para recuperar la movilidad de sus piernas, que se vio afectada luego de una operación sin éxito.

“La operación no fue exitosa y Mica, que ya podía caminar en su andador, sufrió intensos dolores a raíz de la operación y le detectaron edemas femorales por lo que no pudo pararse hasta que no se le fueron los edemas del hueso y eso llevó un año y medio”, lamentó la madre de la menor, en diálogo con Info Región.

Mica necesita comenzar su tratamiento de rehabilitación cuanto antes para recuperar la motricidad de sus piernas y la masa muscular atrofiada, luego de 18 meses de no poder pararse.

El tratamiento se lleva a cabo en la Fundación para la lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI), ubicada en la localidad de Escobar. Ante la imperiosa necesidad de Mica, Karina apeló a la solidaridad de la gente y apostó: “Necesitariamos 2500 personas que puedan donar 50 pesos a la cuenta de Mica y con eso ya podríamos juntar los 120 mil pesos que necesitamos para el tratamiento en la FLENI”.

Según explicó Karina Forlese, la rehabilitación consiste de 10 sesiones intensivas que se realizan de lunes a viernes en la fundación. “Esperamos poder juntar el dinero cuanto antes porque no queremos que Mica tenga que seguir retrasando su rehabilitación, porque ella necesita intentar pararse de nuevo y mejorar la musculatura lo antes posible”, indicó Forlese.

Para quienes puedan y deseen colaborar, los padres de Mica abrieron una caja de ahorro en el Banco Nación donde se puede contribuir con la colecta. Los datos son: Caja de Ahorro Benéfica del Banco Nación N°: 661038860/8, CBU N°: 0110661530066103886083, Titular: Favio Enrique Ismael y CUIL: 23-20204518-9.