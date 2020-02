Villalba y la decisión del retiro: “El hockey toda mi vida fue prioridad”

Victoria Villalba culminó su carrera en Lomas Athletic con una sonrisa. Capitana y campeona, dejó atrás la etapa del hockey y ahora se plantea nuevos horizontes. ”Me gustaría acompañarlas desde donde elegí estar hoy y siempre ayudando como pueda”, señaló la ex jugadora de las Conejas, en charla con Info Región.

Sobre la elección de estar del otro lado del campo, explicó: “Es algo que venía pensando hace un tiempo ya. Es el deporte que practiqué toda mi vida, desde los 6 años y siempre fui mi prioridad”.

La despedida

Lo cierto es que Villlalba dejó la actividad en Lomas con un equipo campeón y en un altísimo nivel de juego. La capitana fue partícipe importante de la coronación en el metropolitano 2019 y eligió dar un paso al costado con esa imagen de ensueño.

“Cuesta mucho alejarse del equipo no solo por el nivel que se alcanzó sino que también por el grupo humano que se formó. La calidad de personas, la humildad, la entrega; es lo más valorable de este equipo, se disfruta mucho el día a día”, indicó.

Por otra parte, desglosó los pasos hacia su retiro: “Fue una decisión que claramente no tomé de un día para otro, sino que fui procesando todo el año. Siempre trato de poner pros y contras en la balanza a la hora de tomar decisiones y en base a eso ir acompañando con las emociones. No fue fácil ya que son muchas cosas en juego”.

Lo que deja

Lomas, de la mano de Fernando Ferrara, tiene grandes objetivos para lo que viene. La defensa del título será lo principal en un año intenso, por lo que el grupo ya se encuentra en pleno proceso de pretemporada.

En torno al potencial del plantel, Villalba opinó: “Es un plantel con muchos talentos y, además de ser súper joven, cuenta con mucha proyección la cual se suma el hambre de ganar”.

Finalmente, lamentó no acompañar activamente el proceso, pero no se arrepiente de la decisión: “Me gusta cumplir al cien por ciento por lo que tomarlo de otra manera no era opción y sumado a que tuve la oportunidad de disfrutar el deporte en todas sus formas y como frutilla de postre volver a salir campeonas con el equipo, me pareció un buen momento para darle un lindo cierre”.