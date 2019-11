“Unión” y “humildad”, las claves para Villalba en Lomas campeón

La capitana del Tricolor no dejó de lado el camino de trabajo al tiempo de analizar las causas de la alegría: “A veces uno cuando obtiene las cosas tan fáciles no las valora tanto. Pero este equipo se bancó todas y haber alcanzado aquello que nos propusimos desde el día uno no se compara con nada”.

Desahogo

La segunda rueda de la fase regular del metropolitano mostró a Lomas como uno de los mejores equipos en cancha, con un progreso que posibilitó a las chicas llegar de la mejor manera a las instancias de playoff.