Avellaneda: Desde el oficialismo apuntan a la unidad “en momentos de crisis”

El concejal por el Frente de Todos por Avellaneda Damián Degli Innocenti aseguró que “sorprende el acercamiento” del ex intendente Baldomero “Cacho” Álvarez, con el actual mandatario Jorge Ferraresi, tras varios años y resaltó que “en estos momentos de crisis se necesita la unidad”.

“Cacho tomó la decisión de abrirse, no es alguien que no sea capaz pero se equivocó como cualquier persona. Va a tener la consecuencia de haber trabajado con Cambiemos, que eso va a pesar mucho en los compañeros, aunque tampoco hay que castigarlo. En estos momentos de crisis se necesita la unidad”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

“El regreso de Cacho nos sorprende y aunque no lo veo mal, tampoco lo veo bien”, admitió aunque luego prefiere “que haya tenido una reivindicación, a que siga sumando para la vereda de enfrente”.

Estimó, asimismo, que no cree que el ex intendente “tendrá un rol importante en Avellaneda, pero dependerá de la evaluación final de Ferraresi”. Evaluó, en este marco, que recién “cuando se vote en el recinto, se dará cuenta de qué lado está Cacho y cuáles son sus verdaderas decisiones políticas”, en referencia a la postura que tendrá la edil María Balbuena, integrante del espacio que lidera el ex intendente, en el Concejo Deliberante.

Seguridad

El concejal también respondió a las críticas que surgieron de Juntos por el Cambio, sobre el accionar del municipio en materia de inseguridad. “La oposición tendría que hacer un poco más de silencio y apoyar”, reclamó.

Y añadió: “Me parece raro que de repente y casualmente después del 10 de diciembre, crece la inseguridad en varias zonas”.

Destacó luego la incorporación de cámaras de última generación, alarmas vecinales y el arreglo de los patrulleros en Avellaneda al tiempo que remarcó que la problemática se resolverá con “un buen funcionamiento de la policía y la propia Justicia”. “En los últimos años había que pedir por favor los recursos necesarios para trabajar el tema de seguridad, ahora será diferente, antes ni siquiera recibíamos para la educación”, sentenció.