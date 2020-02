Ferreiro aseguró que el arranque en la Pro League fue “positivo”

Martín Ferreiro fue partícipe de las cuatro fechas iniciales con las que el seleccionado argentino de hockey dio el primer paso en la Pro League. Con un triunfo, dos igualdades y una derrota, el elenco de Germán Orozco selló su paso como local y ahora se prepara con vistas a la gira por Oceanía en la que se medirá ante Nueva Zelanda y Australia, el 28 de febrero y el 7 de marzo, respectivamente.

En consecuencia, el andar de los Leones fue positivo, pero algunos fallos puntuales le costaron la caída en el debut ante España (4-3), escenario en el que inesperadamente dejaron pasar puntos. “El balance fue muy positivo. Por cómo se fueron dando los partidos creo que dimos un gran paso como equipo y en el funcionamiento”, explicó Ferreiro a Info Región.

Por otra parte, puntualizando en ese tropezón, el ex delantero de Lomas, analizó: “El arranque nos dio a todos un golpe que no esperábamos. Ellos estuvieron muy efectivos y ahí es donde hicieron la diferencia. Por suerte, con el correr de las fechas, lo revertimos muy rápido”.

Afianzado

El nivel de Ferreiro en Lomas lo llevó a los Leoncitos. La cantidad de goles y el aporte en cada uno de los planteles que le tocó conformar, desembocó en ahora una constante citación para formar parte de la Selección mayor.

Ese mismo rendimiento parejo le abrió las puertas para jugar en Holanda y conseguir en varios encuentros la titularidad dentro de los Leones. Con ese contexto, realizó un balance de lo que fue su participación en las primeras cuatro fechas de la Pro League: “En lo personal me sentí muy bien y cómodo dentro de la cancha. Todavía me falta aprender y mejorar muchísimo, pero me quedo conforme con estos primeros encuentros”.

Además, fue claro al expresar su posición a cerca de los merecimientos del equipo: “Merecíamos más puntos de los que realmente sacamos. La idea es seguir trabajando duro para no volver a cometer errores y que no se nos sigan escapando resultados”.

El marco

Los cuatro encuentros desarrollados en la apertura del certamen se disputaron en las instalaciones del CeNARD. El público acompañó a ambos elencos (masculino y femenino), en lo que según los jugadores traduce un extra al momento de entrar a la cancha.

“Siempre es un plus que la gente te esté acompañando y tus seres queridos estén cerca. Creo que todos disfrutaron de ver hockey internacional y lo lindo que es este deporte. Siempre es muy positivo jugar en casa”, sentenció Ferreiro, en diálogo con Info Región.