Crimen del comerciante en Avellaneda: Vecinos marcharán por mayor seguridad

Vecinos del barrio de Piñeyro, partido de Avellaneda, reclamaron mayor seguridad luego de conocerse el asesinato de un comerciante, a quien le robaron el auto, en manos de dos menores de 15 y 17 años.

“Somos una población indefensa. Era un barrio tranquilo pero estamos asolados, no sabemos cómo protegernos ya. No hay intención de voluntad de hacer una política conjunta para afrontarlo. No hay manera de vivir bien”, afirmó una vecina, en diálogo con los medios.

En ese sentido, sostuvieron que se volvieron a autoconvocar para marchar en reclamo de mayor seguridad. Este viernes, desde las 19, se reunirán en Piñeyro y en Avellaneda centro para movilizarse.

“Vivimos una constante inseguridad. Hicimos marchas, pero no conseguimos nada. La gente no se hace muy presente porque estamos en una situación compleja. Los vecinos tienen miedo de reclamar”, relató otro de los vecinos.

El hecho

Un comerciante de Avellaneda (40) murió tras estar 13 días agonizando en el Hospital Fiorito tras sufrir un robo por parte de dos menores, de 15 y 17 años, quienes le dispararon para llevarse su auto en el barrio de Piñeyro.

El hecho tuvo lugar el miércoles 29 de enero en Rivero al 500, en el mencionado distrito, pero salió a la luz en las últimas horas luego de la muerte del hombre de 40 años, identificado como Rodrigo Soria, quien intentaba estacionar su auto Peugeot 308.