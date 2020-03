Pastoriza tendrá una calle con su nombre en Avellaneda

El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó este jueves denominar a una de las calles del distrito José Omar Pastoriza, en homenaje al ex jugador y entrenador de Independiente, fallecido en 2004. Además, hubo un tenso debate por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y existieron posiciones encontradas por la prevención del dengue.

En la sesión, el concejal oficialista Damián Degli Innocenti presentó una ordenanza para nombrar Pastoriza a una calle circundante al estadio Libertadores de América, entre Rodolfo Alsina y Ricardo Bochini. La iniciativa fue acompañada por la oposición y aprobada por los 23 ediles presentes.

Pastoriza fue un volante que alcanzó la gloria con Independiente en la década del 60 y del 70. Como jugador, consiguió dos torneos Metropolitanos, un Nacional y una Copa Libertadores y años después, como técnico, logró la Copa Libertadores 1984 y la posterior Copa Intercontinental en ese mismo año.

En el recinto estuvieron Bochini, emblema de Independiente, dirigentes del club y Facundo Moyano. “Quiero agradecer al Concejo por este reconocimiento al Pato. Me pone muy feliz y es muy merecido por todo lo que hizo en el fútbol argentino y por defender a los jugadores, quienes hoy tienen un gremio gracias a él. Quienes lo conocimos no lo vamos a olvidar jamás, además de un gran técnico, fue un amigo”, expresó el ex jugador del Rojo.

SAE

Luego, se puso a consideración del Cuerpo la aprobación de una licitación para conseguir los proveedores del SAE y el concejal de Juntos por el Cambio Rubén Conde se quejó porque el proyecto entró al Deliberante 24 horas antes de la sesión por lo que adelantó que se iban a abstener ya que no tuvieron el tiempo suficiente para estudiarlo en comisión.

Además, el edil enfatizó que en diciembre “se votó un presupuesto que destinaba al SAE 354 millones de pesos, pero la licitación presentada es de 275 millones“. En esa sintonía, remarcó que “el año pasado la ex gobernadora María Eugenia Vidal destinó 263 millones para ésta área y hubo más del 50 por ciento de inflación”.

Tras este reclamo, el concejal por el Frente de Todos Pablo Vera respondió que “la alimentación de los chicos es un tema que necesita ser respondido rápidamente” y recalcó que “la Provincia tiene un déficit muy grande que se buscó subsanar aumentando la tasa tributaria de los grandes terratenientes pero la ley fiscal no fue aprobada por el Senado donde Juntos por el Cambio tiene mayoría“. La licitación fue aprobada con los votos oficialistas.

Dengue

Por otro lado, la oposición elevó un pedido de informes para que el Ejecutivo informe las tareas realizadas en materia de contención del dengue y pedían acciones concretas, ya que consideraban que no se hizo lo necesario en esta área.

Desde el Frente de Todos aseguraron que las tareas se están realizando y pidieron transformar la iniciativa para que quede como un pedido de información por parte del Concejo al Ejecutivo y una vez acordada la modificación fue aprobada.

Además, se aprobaron diversas licencias que ya fueron tomadas como la del intendente Jorge Ferraresi, se convalidó la renuncia del jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff, de su cargo como concejal por el período 2017-2021 (aunque sigue con el puesto correspondiente al ciclo 2019-2023), un convenio con la Cruz Roja para realizar acciones en conjunto y la declaración del 2020 como el año del General Manuel Belgrano.