Avellaneda: Para Degli Innocenti “es irónico” que la oposición reclame por un presupuesto

El concejal por el Frente de Todos Damián Degli Innocenti sostuvo que es “irónico” que la oposición reclame por el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuando fue Juntos por el Cambio el que frenó la ley fiscal e impositiva en la Provincia.

“Es irónico que Juntos por el Cambio reclame por un presupuesto, ellos trabaron la fiscal e impositiva de la provincia y ahora reclaman por fondos. En su momento optaron por defender intereses personales porque son empresarios y ahora muestran una gran contradicción al hablar de los fondos del SAE”, disparó el edil en diálogo con Info Región.

En esa sintonía afirmó que “antes los chicos no comían porque no llegaban los alimentos pese a los controles municipales” y en cambio “ahora los chicos tienen una gran variedad de alimentos, no hay faltantes y les llega la comida en buen estado”.

Coronavirus

Por otro lado, el concejal se refirió a la pandemia de coronavirus y reconoció que “es una situación muy difícil”. “El municipio toma todas las precauciones posibles, es un tema que excede a Avellaneda. La prevención es la que tenemos, más que las recomendaciones personales y algunas medidas particulares no podemos hacer. Hay un trabajo muy fuerte en coordinación con Nación y Provincia y en la Comuna hay buena cantidad de hospitales que hasta el momento actuaron adecuadamente”, puntualizó.

Seguridad

Por último, insistió en que “la seguridad es una prioridad para el municipio” y subrayó que el Ejecutivo “destina recursos propios para la compra de móviles, la nafta para los mismos, la instalación y renovación de cámaras”.

De todas maneras, recalcó que “las acciones están limitadas por los recursos que se poseen, ya que durante la gestión de María Eugenia Vidal a Avellaneda se le designaron menos fondos y material que a otros municipios”.

“Compartimos 150 calles con otros municipios y eso dificulta el trabajo, además hay un problema de falta de recurso humano. La Provincia tendrá que destinar más medios. Por suerte el intendente, Jorge Ferraresi, se juntó con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y esperamos poder trabajar en conjunto para resolver esta problemática”, concluyó Degli Innocenti.