Sand, mano a mano con hinchas: ¿Sigue en Lanús?

Desde que el fútbol se paró, por el avance del nuevo coronavirus (Covid-19) en Argentina, Lanús implementó una novedosa forma de mantener el contacto entre el plantel y los simpatizantes: con vivos de Instagram. Ayer fue el turno de José Sand. ¿Qué dijo Pepe sobre su continuidad en el club? ¿Se retira?

Su contrato vence en junio y nada está dicho sobre su continuidad. También existe la posibilidad de que cuelgue los botines. El entrenador Luis Zubeldía quiere que siga un tiempo más y los hinchas también. Éste fue uno de los temas casi excluyentes de la charla que mantuvo ayer con los simpatizantes.

“Vamos a ver qué hace Luis (su contrato también vence a mediados de año),obviamente me tengo que sentar con él. No sé qué voy a hacer, hay que ver que dice la dirigencia también”, respondió ante la consulta de los hinchas. Y agregó: “Tampoco sé hasta qué edad voy a jugar (tiene 39 años) pero en caso de que no renovar me puede reemplazar Nicolás (Orsini)”.

También recordó como “emocionante” su regreso a la institución tras su paso por el fútbol colombiano. “Había muchas personas que me vinieron a recibir, nunca pensé que me iba a pasar eso, fueron muchas sensaciones que quedaron en mi corazón”, expresó con emoción.

En cuanto a los objetivos personales, el correntino señaló que antes de retirarse quiere ganar la Copa Sudamericana. “Ojalá que podamos, hay que ver cuándo es la próxima eliminatoria, es una competencia muy difícil”, explicó.

Entrenamiento en casa

Debido a que la institución granate cerró sus puertas, los jugadores entrenan de forma individual en sus casas. Al respecto, Pepe señaló que en su caso “corre 40 minutos en el patio de la casa” y entrena “mucho la parte física y con la pelota”.

El fin de semana se anunció la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 12 de abril. “Es una buena medida”, consideró Sand, pero admitió que espera que todo “pase lo más pronto posible para que cada uno vuelva a su vida normal”.