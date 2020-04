Echeverría: “Que se levante la cuarentena no significa salir todos a la calle”, alertó Ive

El secretario de Salud de Esteban Echeverría, Gabriel Ive, advirtió que “levantar la cuarentena no significa salir todos a la calle” y que la flexibilización de la misma “debe darse progresivamente y por rubros”. Además, confirmó que hay dos casos sospechosos de coronavirus en el Hospital Santamarina y son seis los infectados en el distrito.

“Hay que hacernos la idea de que levantar la cuarentena no significa salir todos a la calle, esto debe darse progresivamente y por rubros moderadamente”, subrayó Ive en diálogo con Info Región.

En los últimas horas desde el Gobierno nacional indicaron que ya están evaluando una salida “paulatina” de la cuarentena. Al respecto, el funcionario de Echeverría enfatizó que “hay que profundizar en estos temas y dejar en claro que los teatros, los shoppings, los restaurantes, entre otros lugares que junten gente, no van a estar permitidos”.

Vacunación

Por otra parte, informó que a pesar de la demanda “se ha podido vacunar al 100 por ciento de las personas que lo solicitaron”, mediante un casa por casa y también en las filas de los bancos. Mientras que se hará una segunda etapa para quienes no se encontraban, niños y embarazadas.

“En estas etapas se están tomando diferentes medidas que son importantes para la comunidad. Se es un poco más estrictos en la cuestión de la circulación, se profundizaron los controles febriles en las calles y se trabajó arduamente en el plan de vacunación”, explicó el funcionario.

Además, remarcó que es momento de “darle a la gente ayuda comunitaria de comunicación, para que sepan que el municipio está en la calle y que tiene un sistema de seguridad para que se sientan protegidos”.

Hospital Santamarina

El secretario de Salud, a su vez, ratificó que hay seis casos de coronavirus en el distrito y negó que se haya confirmado un caso positivo en el Hospital Santamarina como trascendió desde algunos sectores. “Los casos se mandan a estudiar dos veces, tenemos dos sospechosos que tienen todas las características de serlo, pero no tenemos la confirmación diagnóstica de que lo confirmen”, aclaró.

Y añadió: “Me parece muy prematuro alertar algo que no tenemos fervientemente el resultado. El hospital tampoco derivó ningún paciente de esas características y es prematuro asustar mucho a la población, porque si hay un caso, ya nadie va a querer asistir”.

Además recalcó que el centro de salud “está hace dos meses preparándose para esto y se reestructuró todo el hospital, para que el protocolo se realice correctamente”. “Me dicen que restringimos los barbijos, pero no es así, hay una etapa en la cual no es necesario que todos usen barbijos, pero los recursos están. Cuando la medida se dicte, todos contarán con su uso”, subrayó.

Por último, aseguró que desde la Municipalidad realizan “una desinfección en las casas de los contagiados y también del barrio, no casa por casa porque se supone que los vecinos debieron respetar la cuarentena”.