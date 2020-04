Coronavirus: Por precaución, Kicillof no presenciará la reunión con el Presidente

El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará vía teleconferencia de la reunión entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores luego de que se confirmara que 15 médicos del hospital que visitó esta semana contrajeran coronavirus.

Nos propusimos ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud incorporando nuevas camas y equipamiento para atender a quienes más lo necesiten.

Hoy inauguramos el área de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón y recorrimos las obras en el Hospital Gral. Manuel Belgrano pic.twitter.com/oFsO9J2iLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 10, 2020

En declaraciones radiales, el gobernador bonaerense afirmó que tuvo “contacto estrecho” con los profesionales de la salud del hospital Belgrano de San Martín, aunque aseguró que no presenta síntomas.

“Por una cuestión de responsabilidad, no voy a exponer al Presidente, ni a los ministros o a los gobernadores a cualquier riesgo”, afirmó Kicillof, al tiempo que remarcó que el protocolo indica que debería someterse al hisopado “si hubiera estado en contacto con la enfermedad” pero que, en este caso, “no corresponde”.

No obstante, añadió que los médicos le dirán “qué conviene” hacer y afirmó que, “si da más tranquilidad, lo haré”. “Podría quedarme confinado en mi casa o mi oficina, pero yo voy a seguir recorriendo tomando recaudos, cuidando a la gente y a mi familia”, subrayó.

“Cuando llego a mi casa, pongo a lavar toda la ropa y tomo todas las medidas de higiene, pero me toca abrir nuevas instalaciones, ver, estar presente, y no me voy a quedar guardado en mi casa”, concluyó el mandatario provincial.

La reunión

Fernández recibirá hoy a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos para interiorizarlos sobre la propuesta argentina para la renegociaciación de la deuda externa.

La reunión se realizará a las 16 en la residencia de Olivos y también participará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; y del Interior, Eduardo de Pedro.

El propio Fernández y también Guzmán serán los encargados de hablar en el encuentro, que se retransmitirá por teleconferencia para quienes no puedan estar presentes.