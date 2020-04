“El sueño de entrar al Reducido quedó opacado”, lamentó Ledesma

El delantero de San Martín de Burzaco David Ledesma analizó la medida que evalúa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de finalizar como está el torneo. “El sueño de entrar al Reducido quedó opacado”, señaló. Aunque, se mostró comprensivo ya que entiende que las autoridades “están buscando la mejor manera para continuar”.

En esa sintonía, en diálogo con Info Región, opinó: “Pienso que están intentando resolverlo de la mejor manera para continuar, como se pueda, sé que es una situación complicada. Están buscando la forma de que el torneo se termine, más allá de que todos comenzamos el año con el sueño de entrar al Reducido, que ahora quedó opacado”.

“Sería justo jugar y terminar el torneo en parámetros normales pero hoy la situación no sé si da para que termine. De todas formas esto lo deciden los directivos de la AFA pero en estos momentos la conclusión no sería fácil de sacar”, agregó.

Situación económica

El párate en el mundo deportivo no solo afecta el ritmo futbolístico sino también la situación económica de los clubes. Ledesma puntualizó que “la situación es muy difícil para todos” ya que “los clubes del ascenso tienen problemas y con esto, los jugadores quedan más expuestos”.

Al mismo tiempo explicó que en San Martín de Burzaco la situación “es mala pero no tanto”. “La semana pasada nos dieron una parte de febrero, sabemos que el club está complicado para juntar la plata. Tengo entendido que la AFA la está bajando, así que la institución tendrá que tratar de que eso nos llegue a nosotros”, señaló.

Por ello, “el chiqui” aseguró que además del club trabaja “en uber y con la pandemia todo se paró”. Por ende sobrevive junto a su familia “con un emprendimiento” de la mujer, quién “prepara comidas para llevar”.

¿Y con el fútbol?

Hay muchas especulaciones sobre cómo se desarrollará la vuelta a las canchas, una de ellas es definir los ascensos a través de un Reducido y el campeón del Torneo Apertura ascendería de forma directa.

El jugador minimizó esa posibilidad al opinar que “no hay nada concreto y son todos rumores”. “Supongo que esto en el día a día se irá viendo, será difícil volver. Ahora no está permitido salir a la calle imagínate nosotros, que debemos compartir entrenamientos”, deslizó.

“Estoy con muchas ansias de volver, hace 25 años hago lo mismo y ahora no puedo hacerlo. Antes me levantaba a la misma hora para entrenar y tener una rutina armada, esto mismo no existe. Se vive el día a día sobrellevándolo tanto desde lo económico como deportivo”, finalizó.