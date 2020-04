“Lo conveniente es que continúe el torneo”, sostuvo Ríos

El arquero de Brown de Adrogué Martín Ríos analizó la medida que están evaluando las autoridades del fútbol de cerrar las competencias y disputar el Reducido. Consideró que “lo conveniente es que continúe el torneo” ya que en el caso del equipo “no habrá competencia”.

“En nuestro caso, que no estamos clasificados, no tendríamos competencia y por ende esa medida no nos beneficia, lo conveniente sería que continúe el torneo”, planteó el arquero del Tricolor.

Respecto a la eventual reanudación de la competencia, Ríos admitió que “habrá que ver qué pasa más adelante porque en este momento el fútbol pasó a otro plano y no es prioridad”. De todos modos, consideró que “los jugadores no tendrían problemas” en adelantar fechas.

Situación económica

El parate en el mundo deportivo no solo afecta el ritmo futbolístico sino también la situación económica de los clubes. En ese contexto, Martín Ríos planteó que “es una situación complicada tanto para los jugadores como para los clubes, todos son conscientes de la situación que se vive”.

Instó, en ese sentido, a una “ayuda mutua, para que todos tenga las mismas posibilidades de cumplir con lo pactado”. “Somos jugadores que estamos de paso en las instituciones y como tal debemos ayudar a que el club pueda cumplir con lo pactado y dar una mano para que el club pueda hacerlo porque entendemos que los ingresos han disminuido”, remarcó.

Valoró, asimismo, que Brown de Adrogué “es un club ordenado y que a pesar de todo, está haciendo el esfuerzo por pagar”,completó.