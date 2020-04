La historia de Juana, una vecina de Lanús que está varada en Francia

Al día de hoy son aproximadamente 160 argentinos y argentinas varados en Francia desde que se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina. Juana Maldonado tiene 23 años, es de Remedios de Escalada y había viajado el 4 de marzo a París. Todo indicaba que el 22 de este mismo mes volvería a ver a su familia, pero no fue así. Lleva 40 días varada en una ciudad cerca de París y contó su situación a Info Región. “La embajada me dejó a la deriva totalmente”, asegura.

Su viaje iba a durar 16 días y tanto el vuelo de ida como de vuelta hacía escala en Ciudad de México. Por ende, el 22 de marzo emprendería su vuelta a la Argentina, pasando por México. “Con mi vuelo lo que pasó es que -por la medida que tomó el Gobierno- se me canceló el tramo México- Buenos Aires”, explicó. “Yo en realidad podía haberme ido desde acá a México pero no me quería quedar varada allá”, planteó, motivo por el que se quedó en Le Mesnil Saint Denis, donde vive su concuñado; es decir, el hermano de la esposa de su hermano.

La complicación es que su vuelo no es reembolsable así que decidió “dejarlo abierto” hasta el 31 de octubre, en caso de que se normalice la situación y pueda usarlo. “No puedo cancelarlo y que me devuelvan el dinero, entonces abrí el vuelo”, explicó.

Cancillería publicó un nuevo comunicado en el que anuncia que el 1º de mayo va a salir un vuelo de repatriación de la compañía “Air France”, en el que van a poder repatriarse hasta 170 argentinos varados en Francia. De todas maneras, ella deberá abonar más plata por cambiarse de aerolínea y aún no sabe si va a poder obtenerlo para esa fecha.

Respecto a cómo vive la situación, reflexionó que dentro de todo está bien porque tiene “techo y comida”, y que en comparación con el momento que atraviesan otros y otras argentinas varados, su panorama es positivo. “La incertidumbre te mata, también el no saber cuándo volvés a casa y no saber cómo va a seguir la situación en general”, planteó

“Si lo ves de afuera es beneficioso pero no es tan fácil. No es que estoy de vacaciones, esto es una preocupación constante”, admitió la joven.

Juana comentó que estuvo desde el “primer día” intentando comunicarse con la Embajada y que no recibió “ningún tipo de ayuda”. “Ni una ayuda humana, ni siquiera contención, ni nunca me preguntaron si yo estaba bien. La respuesta que siempre te daban es que llenes un formulario en el que te preguntan tus datos personales”, detalló.

También manifestó que el consulado “brilló por su ausencia” ya queno le brindó ayuda económica, alimenticia ni sanitaria. “Nadie recibió ayuda, ellos sólo nos recomendaron tener paciencia o pedirle ayuda económica a nuestros familiares”, amplió.

De cara a lo que viene, Juana, al igual que muchos argentinos en esta situación, señaló que uno de los principales problemas es la plata. Por el momento cuenta con algunos euros -que tenía ahorrados para destinos que debió postergar- pero que no sabe qué le deparará. “Tuve que extenderme la asistencia médica y me salió 12 mil pesos y ahora se me está por acabar nuevamente y tengo que volver a pagar”, explicó. “No tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a trabajar, entonces todo es un gasto significativo. No sé cuando vuelva cómo va a estar mi situación económica”, concluyó.