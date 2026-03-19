Inseguridad en Lanús: brutal ataque a una jubilada de 92 años en su casa

Un hecho de extrema violencia sacudió a los vecinos de Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde una mujer de 92 años fue golpeada salvajemente por una banda que ingresó a su domicilio para desvalijarlo. Por el caso, tras una serie de operativos, la policía logró detener a uno de los sospechosos.

El violento episodio ocurrió en una vivienda de la calle San Vladimiro al 2500, casi en la intersección con Monseñor Hladnik, donde tres delincuentes irrumpieron en la casa y arremetieron contra la nonagenaria a quien no solo le robaron sus ahorros, sino que le propinaron una paliza antes de fugarse a bordo de un Volkswagen Fox rojo.

Gracias al rastreo de las cámaras de seguridad municipales y privadas de Lanús, efectivos de la D.D.I. lograron identificar el vehículo utilizado en el asalto. Tras realizar varios allanamientos este miércoles, las autoridades detuvieron a un hombre de 27 años, señalado como integrante de la banda.

Durante los operativos, la policía incautó el VW Fox rojo utilizado para el escape y otros elementos de interés para la causa.

El caso quedó en manos del titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, Martín Darío Rodríguez, la causa fue caratulada preventivamente como Robo agravado bajo la modalidad de ingreso en finca.