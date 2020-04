Desde Los Andes respaldan las medidas de AFA y el Gobierno nacional

Los Andes atraviesa una problemática económica y deportiva general provocada por el coronavirus y la consecuente cuarentena dictada por el Gobierno Nacional. Desde la AFA determinaron esta semana la finalización de los torneos, tanto femenino como masculino, escenario que es visto con buenos ojos desde las instituciones pero no así desde la parte de los futbolistas.

En el Milrayitas la medida fue acatada y observada con buenos ojos porque consideran que la suspensión de los descensos permitirá sanear económicamente a las instituciones y no correr riesgos ante la reducción del presupuesto para conformar sus planteles. “Está claro que no descender permitirá que no haya más depresión en esos clubes que estaban en situación apremiante porque les iba a afectar los ingresos”, explicaron desde la institución de Lomas de Zamora.

“Solidaridad”

La pandemia y sus efectos económicos afecta a las dos partes. Jugadores temen quedarse sin trabajo cuando finalicen los vínculos en junio, al mismo tiempo que desde los clubes necesitan tomar recaudos para pagar los sueldos de sus empleados si no quieren terminar con las puertas cerradas.

Con ese panorama y la incertidumbre que se genera ante una poco probable vuelta del fútbol en los próximos meses, la dirigencia del Milrayitas encabezada por Víctor Grosi prefirió apostar a la cautela y acompañar las decisiones del Gobierno Nacional.

“Es una cuestión de solidaridad. Los Andes decidió respaldar las medidas de la AFA que van en línea con las decisiones del Gobierno nacional, aun cuando el club esté en condiciones de pelear un ascenso”, explicaron desde la conducción del albirrojo.

Por último, en torno a la competitividad apuntaron a las variantes que se desprenden de las diferentes fechas de una probable vuelta a las canchas: “Si se termina después del invierno la cuarentena, puede que se reanude el torneo y se defina en cancha; si es antes de las vacaciones de verano, quizás haya un reducido con la imagen congelada desde la suspensión; o sin fútbol en todo el 2020 haya ascensos directos por posiciones; entre otras opciones”.