Avellaneda: Juntos por el Cambio pidió revertir el despido de 27 docentes

"Hoy no es momento para que nadie se quede sin una fuente de trabajo", sostuvo el concejal Maximiliano Gallucci.

"Hoy no es momento para que nadie se quede sin una fuente de trabajo", sostuvo el concejal Maximiliano Gallucci.

El concejal por Juntos por el Cambio Maximiliano Gallucci se sumó al pedido dirigido al gobierno comunal que encabeza Jorge Ferraresi para que reincorpore a 27 docentes municipales que fueron cesanteados esta semana.

Avellaneda: La CTA solicitó que se anule el despido de 27 docentes municipales “Hoy no es momento para que nadie se quede sin una fuente de trabajo”, subrayó el edil en diálogo con Info Región. Desde el espacio le solicitaron al Ejecutivo que “revierta” el decreto por el que se dejó sin efecto el nombramiento de docentes que dependen de las Secretarías de Educación y de Cultura y Promoción de las Artes de la Municipalidad. Gallucci sostuvo que estos despidos generan un “doble impacto” sobre el docente. “En esta situación quedarse sin trabajo es algo más complejo que en lo normal y afecta en lo que tiene que ver con la continuidad pedagógica que se está dando”, consideró.

Y añadió: “Entendemos la situación económica pero también sabemos que esto no modifica en la variable económica al municipio”.

Cuarentena

El concejal, por otra parte, respaldó la decisión del Gobierno nacional de extender la cuarentena hasta el 10 de mayo y el no permitir las salidas recreativas en el distrito porque son “difíciles” de controlar.

“Si estuvimos prácticamente 45 días haciendo un esfuerzo enorme para que todos estén en su casa –con el perjuicio económico que eso genera tanto al comerciante, como a la pyme o a los cuentapropistas– es mejor no tirarlo todo por la borda”, subrayó.

No obstante, analizó que la cuestión sanitaria y la económica no deben ser pensadas de manera “antagónica”. “Tomar una decisión sanitaria no quiere decir tomar una decisión en contra de la economía”, señaló y completó que “hay que decidir haciendo que las dos cosas vayan por el mismo carril”.

Seguridad

Por último, se refirió a la reunión que mantuvieron con el intendente Jorge Ferraresi para debatir sobre la seguridad en el distrito, encuentro en que también participaron la secretaria y el subsecretario de Seguridad, Mónica Ghirelli y Marcelo Rey; además de los jefes regionales de las fuerzas provinciales, y el subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso.

“Alonso nos planteó y mostró el nuevo esquema policial que va a haber en Avellaneda, cómo va a ser su estructura y cómo quedará conformado el funcionamiento de las fuerzas locales”, detalló sobre el encuentro. Además calificó a la reunión como algo “muy productivo” ya que se planteó que exista una “única jefatura policial” por distrito, de quien “dependa” el comando de patrullas, la policía local y el “esquema” de las comisarías.

A su vez elogió la posibilidad de que haya una “mesa distrital” en la que estén “todos los actores”: tanto de seguridad, salud, como de defensa civil y el hecho de poner “en el eje un plan de seguridad maestro en cada uno de los distritos”.

Gallucci apuntó que es esta propuesta es algo que su bloque “viene planteando” hace “dos o tres años”, aunque también la celebró. “Hace mucho tiempo que venimos diciendo que la seguridad no solo depende de la provincia sino que tiene que ver con el municipio. Ellos tomaron una frase que nosotros siempre decimos, que la seguridad no se hace sólo con policías”, sentenció.