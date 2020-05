Vandalismo en cuarentena: Robaron y destrozaron una escuela en Echeverría

Un hecho de vandalismo se registró el pasado domingo por la madrugada en la Escuela Primaria 27 y la Escuela Secundaria 33 de Esteban Echeverría cuando rompieron las rejas de una ventana e ingresaron al establecimiento.

Cerca de la 1:30, la alarma de la escuela sonó y notificó que alguien caminaba por los pasillos de la institución. Notificada, Karina Marín, directora de la secundaria, avisó al 911. A las horas, se hizo presente en el establecimiento. “Llamé a un móvil para que me acompañe e ingresé. Estaba la alamar destruida en el piso y los sensores desactivados”, comentó.

En diálogo con Info Región, la directora contó que “abrieron armarios, cocinas, tiraron útiles al piso y rompieron puertas”, luego de forzar la reja de una ventana para poder entrar. “En uno de los salones teníamos una bolsa de mercadería que quedó para los padres y la tocaron. Hicieron todo el trayecto de nuestra escuela a la Primaria 27”, agregó.

“Allí hicieron destrozos en los armarios de las maestras y se llevaron un televisor. Creemos que es vandalismo porque básicamente entraron para romper rejas y puertas. El televisor lo encontraron al final. Se iban a llevar unos termos y quedaron en un rincón”, señaló.

Marín, luego de lo ocurrido, notificó al Consejo Escolar, a la Jefatura Distrital y a los inspectores, quienes rápidamente pusieron gente a disposición para que se arreglen las rejas y esto no vuelva a ocurrir, aunque no es la primera vez. “Ya tenemos solucionado el tema de las rejas. Lamentablemente, recibimos muchos robos en los últimos años y te das cuenta si conocen o no la escuela. Por lo que se llevaron y rompieron, creemos que fue vandalismo. No conocían la escuela, como si nos ha pasado otras veces”, concluyó.