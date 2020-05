Inseguridad en Esteban Echeverría: “Nos roban y nadie nos ayuda”

En tiempos de aislamiento social, la inseguridad sigue siendo un problema latente. Esta vez fueron vecinos de Luis Guillón, Esteban Echeverría, quienes se pusieron en contacto con este medio para dar a conocer su realidad. Piden patrullajes en el barrio.

El reclamo, en este caso, es de vecinos del barrio ubicado en el límite de Luis Guillón y Lomas de Zamora, sobre la colectora que da a Camino de Cintura y lindante con las vías del tren. Aseguran que desde que comenzó la cuarentena obligatoria quedaron “aislados de todo”, ya que desde el distrito cerraron los accesos para evitar la circulación.

“Yo estoy a cinco cuadras del centro de Guillón, pero como cerraron las calles no se puede ingresar con auto. A mí ya me entraron a robar ocho veces, nos roban y nadie nos ayuda, estamos a la buena de Dios, no se vé un patrullero”, contó Adriana, vecina del barrio.

De acuerdo a los relatos de los vecinos, “muchas casas están pegadas al terraplén de la vía y los delincuentes se suben a la medianera para mirar dentro de las casas”. Piden que “se tomen las medidas (necesarias) para que haya más seguridad”. “Es un peligro como estamos viviendo, cero seguridad, aislados de todo, estamos totalmente desprotegidos, necesitamos más seguridad en las calles”, imploró Adriana.

Esta no es la primera vez que vecinos de Luis Guillón expresan su preocupación por la inseguridad del lugar. Sin embargo, en esta oportunidad aseguraron que “el aislamiento hace que todo sea más difícil y más grave”, al tiempo que exigieron que “envíen patrulleros para que circulen y protejan al barrio”.