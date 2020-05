Echeverría: “Ningún jugador de ascenso está salvado”

El defensor de Brown de Adrogué reconoció su disponibilidad para “discutir los números” con los dirigentes y valoró el esfuerzo de las autoridades del Tricolor. “En Brown no necesitas un papel firmado para saber que te van a cumplir”, mencionó.

Santiago Echeverría es uno de los referentes de Brown de Adrogué y, en diálogo con Info Región, analizó la situación económica y organizativa de los clubes en tiempos de pandemia. En consecuencia, apostó por un acuerdo entre AFA y Agremiados, al mismo tiempo que respaldó a la dirigencia del Tricolor.

“No tengo problemas en discutir los números y que se blanquee todo. Entiendo a clubes como Brown de Adrogué y que Adrián Vairo (presidente) me diga ‘no te puedo pagar el sueldo’, en ese contexto uno comprende y negocia, porque hace más de 10 años que tiene a los planteles al día. Nunca se endeudaron ni dejaron una grieta en la institución”, aseguró.

En paralelo, sobre la situación del plantel conducido por Pablo Vico, opinó: “Tenemos buena relación con la dirigencia y sabemos que no son personas a las cuales les gusta manejarse mal. A la larga sabemos que vamos a llegar a una solución, son conscientes que nuestros sueldos no son altos y los necesitamos. En Brown no necesitas un papel firmado para saber que te van a cumplir”.

Los sueldos y el debate

Las medidas de AFA y el parate de la actividad llevaron a una discusión acerca de los montos cobrados por los futbolistas profesionales y la prioridad que hoy tienen en un contexto de crisis económica y social.

Dicho debate generó molestia en la interna de los deportistas, quienes aseguran que la consciencia social sobre sus sueldos está distorsionada. “Ningún jugador de ascenso está salvado y puede vivir dos meses sin cobrar. Es muy desubicado esta crítica a los sueldos y las formas en que hablan de la vida de la gente. Entiendo que el jugador se presta a veces a ese juego con tantas redes sociales y dan ese lugar, pero no corresponde”, sostuvo Echeverría.

Por otro lado, el ex Huracán señaló que es “optimista” sobre una posible resolución y espera un acuerdo entre AFA y Agremiados. “Después del cruce de palabras se entiende que no hay que medir cual es más poderoso, sino que en el medio hay muchas familias que esperan una solución. Considero que se llegará a un acuerdo y no hay que volverse loco”, indicó.

La crítica

El debate sobre la quita de una parte del salario de los futbolistas profesionales es constante entre las variantes que se manejan para sostener la economía de los clubes, que hoy no perciben los mismos ingresos como antes de la cuarentena.

Desde el ascenso invitan a rediscutir los números y la posibilidad de extender los contratos de aquellos que se quedan sin trabajo en junio, para cerrar el año con una fuente laboral.

“Ojalá los clubes consigan la ayuda del Estado y puedan extender el contrato a todos hasta diciembre. El futbolista es futbolista, no tiene que ser al mismo tiempo Uber o panadero, nuestra profesión está dentro de la cancha, dejamos de lado parte de nuestra vida para desarrollar esto”, evaluó el marcador central del Tricolor.

Continuidad

Desde su óptica, el jugador de Brown aseguró que espera que el fútbol vuelva en “septiembre” aunque reconoció que “la salud es prioridad”. En la misma vía se opuso a las medidas que retrasan los descensos hasta el 2022 y la finalización de los torneos. “Los ascensos deben definirse en la cancha”, comentó.

“La medida de los no descensos atenta contra lo vistoso del fútbol argentino. Los jugadores se van a ir disparados a otras ligas. Considero que es una decisión que van a repensar, junto con la de la finalización de los torneos. Espero que se pueda modificar”, finalizó Echeverría, en diálogo con este medio.