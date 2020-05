Matlob sobre la vuelta a la actividad: “Sería bueno jugar una ronda”

El plantel de San Albano aguarda que la Unión de Rugby Buenos Aires ( URBA) tome una decisión ante una eventual comienzo del torneo 2020. En medio de las incertidumbre, Gastón Matlob evaluó que “lo mejor sería jugar una sola ronda”.

“Es todo un tema porque no todos los clubes tienen canchas preparadas para jugar, ya que hay veces en la cual se encuentra muy deteriorada entre los juveniles, intermedios y nuestros entrenamientos. Además no todos tienen buena iluminación”, planteó el foward en diálogo con Info Región.

Todavía las autoridades no se expidieron sobre el comienzo del torneo y el plantel se mantiene a la espera de una resolución. “Se sigue prolongando y estirando la cuarentena, todo depende de lo que diga el gobierno con la bajada de las diferentes uniones (URBA,UAR), hay que ver” deslizó.

“Uno de los rumores es que no habría descensos ni ascensos, no me gustaría jugar por nada, pero ojalá que por lo menos nos den la posibilidad de disfrutar el rugby”, pidió. Sobre las alternativas ante un eventual reanudación, evaluó que “lo mejor sería jugar una sola ronda ya que no darán los tiempos”.

Mientras tanto, el conjunto continúa con los entrenamientos. El jugador combina el trabajo físico con su trabajo. “Estoy en una empresa de telecomunicaciones y en estos momentos hago home office. Después, nuestro preparador nos sigue mandando rutinas adaptadas al espacio de cada uno, es decir, el que tiene un jardín puede correr o hacer algo más aeróbico”, indicó.

Sobre el tiempo que tardará el equipo en ponerse a tono para volver a jugar, el foward estimó que “todo depende de que tan bien se preparó cada uno en sus casas y el tiempo que pase”. “Si todo anda bien, en dos o tres semanas el equipo se pondrá a tiro aunque hay que tener en cuenta que el plantel llegará muy desentrenado y perdido en la parte física, por eso habrá que ajustarlo”, evaluó.

Para cerrar, indicó que “no se puede analizar mucho” sobre el nivel del torneo, hasta que todos “vuelvan a las canchas”. “Este parate nos afecta a todos, tanto anímicamente como psicológicamente y sólo los que se mantengan más fuertes de la cabeza podrán sacar ventaja” a la vuelta, concluyó.